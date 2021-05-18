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    18 мая 2021, 19:26

    Аппарат для экстренной помощи при инфарктах закупили для нового сердечно-сосудистого центра Одинцова

    Алена Собкалова, Максим Беспалов, Юлия Уткина

    В Одинцове открылся новый региональный сердечно-сосудистый центр. В нем есть все необходимое оборудование для экстренной помощи при инфарктах.

    Аппарат для экстренной помощи при инфарктах закупили для нового сердечно-сосудистого центра Одинцова | Изображение 1

    Региональный сердечно-сосудистый центр, который недавно заработал в Одинцове, оснащен ангиографом. Это высокотехнологичный аппарат, с помощью которого медики смогут оказывать экстренную помощь людям с инфарктами, инсультами, ишемической болезнью сердца и другими опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    «Ангиографический аппарат работает по принципу рентгена человека. Мы просвечиваем человека, вводим в сосуды контрастный препарат, видим сосуды на мониторе. Потом мы проводим в сосуды специальные инструменты, баллоны, проводники и стенты. Это делается для того, чтобы восстановить суженные артерии», — пояснил Сергей Пермяков, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения регионального сосудистого центра Одинцовской больницы.

    Врачи центра уже успели спасти жизни нескольким пациентам. Во время операций в сосуды, окружающие сердце, врачи проникают с помощью специальных зондов и проводят все необходимые манипуляции.

    Аппарат для экстренной помощи при инфарктах закупили для нового сердечно-сосудистого центра Одинцова | Изображение 2

    Трансляция всего процесса идет на мониторе, за которым наблюдают медики. Пациенту, кстати, делают лишь местный наркоз. Поэтому такая операция считается щадящей и относительно безопасной. Сейчас сюда поступает в среднем три-четыре человека в день.

    Сердечно-сосудистый центр в Одинцове заработал совсем недавно. Для него закупили новую технику, оборудование, мебель. Он будет принимать пациентов со всего Одинцовского городского округа в круглосуточном режиме.

    Все региональные сосудистые центры подключены к единой информационной системе, что позволяет бригадам скорой помощи оперативно получать информацию о свободной операционной с ангиографом и оперативно доставлять больного.

    «Иногда мы заранее знаем, что с пациентом, а иногда приходится узнать, в каком состоянии его сосуды, и после этого принимать решение и проводить лечение соответствующее», — рассказал Сергей Пермяков, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения регионального сосудистого центра Одинцовской больницы.

    69-летний Владимир Малинин 12 мая перенес острый инфаркт миокарда. Ему провели экстренную операцию на сердце. Однако левая коронарная артерия оказалась сужена на 80%. Как раз прямой профиль сердечно-сосудистого центра.

    Малинину расширят артерию и вставят лечебный стент. Весь процесс займет примерно 40–50 минут. Высокотехнологичные операции проводятся по полису ОМС бесплатно.