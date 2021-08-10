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    10 августа 2021, 10:07

    Новый аппарат для ЭКО появился в Московском областном НИИ акушерства

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый эмбриоскоп заработал в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Аппарат контролирует развитие эмбриона до этапа подсадки и предназначен для экстракорпорального оплодотворения.

    Новый аппарат для ЭКО появился в Московском областном НИИ акушерства | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, ЭКО помогает стать мамами женщинам, которые по каким-то причинам не могут зачать ребенка.

    Аппарат — современный компьютер, который в автоматическом режиме отслеживает развитие эмбрионов

    Светлана Стригункова.

    С начала года в Подмосковье прошло 2,4 тысячи процедур ЭКО. Аппарат новейшего поколения поддерживает естественную среду для эмбрионов.

    Его задача — круглосуточно наблюдать и выявлять возможные риски, а это важно для увеличения успешных беременностей, отметил директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

    Эмбриологическая лаборатория Московского областного НИИ акушерства и гинекологии по праву считается одной из самых технологичных в стране

    Василий Петрухин.

    Оборудование купили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.