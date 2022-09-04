Подмосковье 04 сентября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Более 13 тысяч человек посетили первый день фестиваля «Антоновские яблоки» в Коломне

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В Коломне 3 сентября стартовал X Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». В первый день его посетили более 13 тысяч человек.

Для гостей фестиваля в историческом центре города разбили 15 площадок, где подготовили музыкальные и театрализованные представления, мастер-классы и арт-инсталляции.

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Темой фестиваля в 2022 году выбрали слоган «Невесомая весомость».

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В открытой Литературной студии прошли беседы о воспоминаниях, мемуарах и дневниках. Детский писатель Анастасия Строкина рассказала о путешествии с призраками в Викторианскую эпоху. Посетителям удалось побеседовать и с автором романа «Сад» Марией Степновой.

За музыкальную часть фестиваля отвечала гостиная Людмилы Жумаевой совместно с «Геликон-оперой» с программой «Я помню вальса звук прелестный» (музыкальный театр «Ге»), Imperialis Orchestra и саксофонист Константин Сафьянов и другие.

Гостям фестиваля показали спектакли Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет», Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» и Мелиховского театра «Чеховская студия».

На книжном маркете представили новинки от более чем 30 издательств, в том числе и детских. Посетителей пригласили на традиционный городской обед во дворе музея «Арткоммуналка».

В завершение первого дня фестиваля над Москвой-рекой пролетел самолет от клуба «Аэроград».

Организаторами «Антоновских яблок» стали Министерство культуры Московской области, Российский фонд культуры, Центр познавательного туризма «Коломенский посад», ГАУК МО «Центр культурных инициатив».

Во второй день фестивальную программу продолжили в музее-усадьбе Достоевского «Даровое».

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