«Пора защитить Украину от всяких придурков». Отец мобилизованного жителя Подмосковья отправил его на службу родине | 360°

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«Пора защитить Украину от всяких придурков». Отец мобилизованного жителя Подмосковья отправил его на службу родине

Родные мобилизованного из Солнечногорска: пора защищать украинцев от придурков и клоунов

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Житель Солнечногорска Антон попал под частичную мобилизацию. И он, и его родные настроены оптимистично: «надо значит надо». По мнению отца Антона, военнослужащего, Украину нужно «защитить от всяких придурков и клоунов».

«На Украине начинают унижать, гнобить людей и издеваться над ними, делать из людей рабов. Мои предки — из Полтавы, всегда с русским народом жили в дружбе, а тут они говорят, что мы враги. Какие мы враги? От всяких придурков и клоунов, Зеленских и так далее, надо защитить народ», — уверен мужчина.

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Он считает, что против русских на Украине выступают только те мирные жители, которым «мозги накрутили».

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«Правильно, что сын идет. Пусть служит доблестно, но зря не высовывается. Я бы тоже пошел служить, но уже и возраст, и здоровье не то», — признался отец.

Бабушка Антона, которая также пришла проводить его на спецоперацию, заметила, что очищать Украину от нацистов «обязательно нужно».

«Они ведут себя безобразно, то, что они творят, непостижимо», — подчеркнула она.

Антон окончил срочную службы в 2005 году, был стрелком, немного поработал в авиации. Уверен, что навыки не забылись.

«Настроение боевое, надо же родину защищать. Кто как не мы? Думаю, стоящие кадры, очень помогут сейчас», — отметил он.

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