Антон и Виктория Макарские спели для подмосковных пенсионеров в Хотькове

Антон и Виктория Макарские устроили творческую встречу с пенсионерами из Подмосковья в хотьковском центре Елизаветы Мамонтовой. Мероприятие провели в рамках проекта «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Князь Андрей Долгорукий Из сериала «Бедная Настя», Шафран из «Примадонны» и Алексей из «Судьба по имени Любовь» — все это образы Антона Макарского, которые, безусловно, запомнились всем зрителям.

Как только Антон Макарский вместе с женой Викторией вышли на сцену, на них устремились сотни восторженных взглядов. А бабушки, которые освоили видеосъемку на смартфон, еще десятки раз будут пересматривать выступление и показывать кадры внукам.

Увидеть любимого актера самых романтичных ролей и его не менее талантливую супругу приехали жители из самых разных городов Московской области. Зал на 400 мест был полностью заполнен.

Источник фото: телеканал «360»

Макарские приехали на встречу к активным пенсионерам ни как приглашенные артисты, а как соседи. Четыре года они живут в Сергиевом Посаде. Для преданных зрителей дуэтом исполнили многим знакомые «Вечную любовь», песню «Бель» из мюзикла «Нотр Дам де Пари», «Подмосковные вечера».

На встрече пара рассказывала случаи из жизни, шутила и заряжала хорошим настроением. Весь вечер у пенсионеров не сходила улыбка с лица.

Источник фото: телеканал «360»

За такой подарок благодарные зрительницы вручили свои поделки, которые приготовили, пока ждали звезд. Благо в центре есть кружки по рукоделию для всех желающих пенсионеров.

По проекту «Активное долголетие» для пенсионеров проводят и бесплатные спортивные занятия, и экскурсии, а творческие встречи со знаменитостями становятся одним из самых популярных направлений. Чему рады и сами артисты.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы приехали с открытой душой. Нам на сцену вынесли каравай. Для нас это очень приятно, почетно. Такие встречи необходимы. Этот клуб необходим. Я знаю, как сейчас не хватает общения», — отметил Антон Макарский, актер.

Актер рассказал, что его дедушке 88 лет, и он часто с ним исполняет советские песни о любви, преданности, чести.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень мудрый и старенький человек сказал: „Ты знаешь, до 30 лет — это дети, с 30 до 50 — это молодежь, с 50 до 80 лет — это зрелость. А старости нет вообще. Старость — это лень мозга“», — отметила Виктория Макарская, певица, продюсер.

Активные бабушки и дедушки еще долго не отпускали супругов, фотографировались и брали автографы и только потом уходили, напевая мотивы только что услышанных композиций.