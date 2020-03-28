Антивирусную бригаду для дезинфекции подъездов создали в Жуковском

В Жуковском для дезинфекции подъездов и противостояния коронавирусу создали специальную бригаду. Руководит отрядом мастер по благоустройству Алексей Черников. И каждый день в восемь часов утра они начинают свою работу по борьбе с инфекцией.

Обработка у нас происходит с 17-го числа. Один раз в день мы проходим специальным средством, обеззараживаем входную группу, то есть ручки дверей, домофонные кнопки Алексей Черников мастер по благоустройству УК «Наукоград».

Кроме того, бригада обрабатывает хлоркой или спиртовым раствором почтовые ящики, пол, лифты. Дезинфекция занимает не более получаса, иногда сотрудники даже не сталкиваются с жителями домов. Но на случай спорных вопросов фиксируют свой труд и через приложение отправляют снимки с места проделанной работы в Госжилинспецию.

«Имеется доска объявлений, на которой вывешен график дезинфекции, на котором указаны ответственное лицо, телефон ответственного лица, и если у жителей возникнут вопросы по дезинфекции, соответственно, могут по этому телефону обратиться, связаться», — рассказал Черников.

На балансе только одной управляющей компании в Жуковском более тысячи подъездов. Работы сотрудникам прибавилось, но они относятся к положению дел с пониманием.

«Понимают, какая обстановка у нас в стране. То есть очень ответственно. Если даже дома какие-то подъезды не открывают, стараются дозваниваться, попасть, чтобы продезинфицировать все подъезды», — пояснил Алексей Черников.

Технический сотрудник Ильхам Деджураев рассказал, что подъезды обрабатывают специальным раствором — на литр воды разбавляют пять миллиграммов средства. Мужчина приводит в порядок дома в Жуковском почти 15 лет, его знают обитатели многоэтажек, работу его ценят.

Источник фото: телеканал «360»

Если в вашем доме дезинфекцию не проводят, нужно обязательно сообщить об этом в управляющую компанию, она примет меры.

Игровые площадки вслед за детскими садами и школами тоже ушли на карантин. С объявлениями об их закрытии местные ознакомились, а потому никого — ни на горках, ни на качелях. Только срецбригада проводит очередную дезинфекцию. А пока наша съемочная группа следовала за сотрудниками управляющей компании в Жуковском, в других муниципалитетах на борьбу с коронавирусом также вышли технические работники.

Реутов — здесь ежедневно обрабатывают почти полторы тысячи подъездов, выходные дни не исключение.

«У нас в доме, вот я ежедневно гуляю с собачкой и вижу уборщицу, она проводит дезинфекцию», — рассказала местная жительница Светлана Орлова.

Избавиться от дополнительной нагрузки не получится ни у кого: мало фотофиксации, так в Госжилинспекции еще и оперативный штаб создали. Чтобы следить за выполнением дезинфекции по графику, привлекли ассоциацию председателей многоквартирных домов и органы местного самоуправления. В Видном на инспекцию вышел глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

У нас в общей сложности порядка 2700 подъездов, и в настоящее время занято почти 750 человек на вот этой работе по дезинфекции Алексей Спасский глава Ленинского г. о.

Не забывают о дезинфекции и в Химках. Согласно норме, бригады должны дезинфицировать только первый этаж и лифты. Но работа ведется не для галочки, поэтому если, например, почтовые ящики есть не только на первом этаже, сотрудники поднимаются выше. В усиленном режиме сотрудникам подмосковных управляющих компаний предстоит работать, пока эпидемиологическая обстановка в регионе не нормализуется.