Подмосковье 18 декабря 2022, 15:50 Антитеррористическая комиссия проверила защищенность транспортных объектов Подмосковья

Читать 360tv в

Специалисты антитеррористической комиссии проверили защищенность объектов транспортной инфраструктуры в Московской области. Вопросы безопасности региона находятся под постоянным контролем, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В ходе проверки было установлено, что мосты на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» оснащены системами охраны и соответствуют всем нормам защищенности. С персоналом подразделений транспортной безопасности также отработали алгоритм действий в условиях ЧС. Отмечается, что подобные тренировки для подразделений проводятся регулярно: специалисты проверяют умение сотрудников действовать в случае угрозы и попытках незаконного вмешательства в функционирование объекта.

Реклама

Проверку провели совместно с Минтрансом Подмосковья, ФКУ «Центравтомагистраль» и ГК «Автодор».

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».