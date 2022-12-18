18 декабря 2022, 15:50
Антитеррористическая комиссия проверила защищенность транспортных объектов Подмосковья
Специалисты антитеррористической комиссии проверили защищенность объектов транспортной инфраструктуры в Московской области. Вопросы безопасности региона находятся под постоянным контролем, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
В ходе проверки было установлено, что мосты на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» оснащены системами охраны и соответствуют всем нормам защищенности. С персоналом подразделений транспортной безопасности также отработали алгоритм действий в условиях ЧС. Отмечается, что подобные тренировки для подразделений проводятся регулярно: специалисты проверяют умение сотрудников действовать в случае угрозы и попытках незаконного вмешательства в функционирование объекта.
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Проверку провели совместно с Минтрансом Подмосковья, ФКУ «Центравтомагистраль» и ГК «Автодор».
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