Антисептики — всем. Завод в Мытищах открыл новую смену, чтобы производить больше гелей
На фоне роста популярности антисептиков, которыми жители Подмосковья стали активнее пользоваться, когда не могут помыть руки, в «Интерсэн-плюс» увеличилось и количество продукции. Чтобы обеспечить всех гелями, предприятие наняло новых сотрудников и запустило еще одну смену.
В «Интерсэн-плюс» рассказали «360», что работают на полную мощность и выпускают достаточное количество антисептиков и дезинфицирующих средств. Тем более на заводе посоветовали не переусердствовать — использовать антисептики для очищения рук можно только один раз в три часа. Чтобы гель подействовал и равномерно распределился, втирать его нужно не меньше 20 секунд.
За качеством следят они сами же. На предприятии есть химическая и микробиологическая лаборатории, где происходит контроль качества готового продукта и сырья. На том же заводе производят и упаковку для стерилизации медицинских учреждений.
С введением новой смены сотрудники компании стали разливать средства не только на линии, но и вручную.
Из-за распространения коронавируса все больше предприятий Московской области переводят на усиленную работу или вообще перепрофилируют. В области производят гели-антисептики, маски, в том числе и многоразовые, — все то, что стало невероятно популярно в последние недели.
В Московской области, по последним данным, коронавирус нашли у 35 человек, еще 18 поставили предварительный диагноз.