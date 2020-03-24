На заводе по производству дезинфицирующих средств и антисептиков в Мытищах ввели новую смену, чтобы увеличить количество продукции. В «Интерсэн-плюс» уверяют, что завод работает на полную мощность и готов всех обеспечить обеззараживающими гелями.

На фоне роста популярности антисептиков, которыми жители Подмосковья стали активнее пользоваться, когда не могут помыть руки, в «Интерсэн-плюс» увеличилось и количество продукции. Чтобы обеспечить всех гелями, предприятие наняло новых сотрудников и запустило еще одну смену.

Источник фото: телеканал «360»

В «Интерсэн-плюс» рассказали «360», что работают на полную мощность и выпускают достаточное количество антисептиков и дезинфицирующих средств. Тем более на заводе посоветовали не переусердствовать — использовать антисептики для очищения рук можно только один раз в три часа. Чтобы гель подействовал и равномерно распределился, втирать его нужно не меньше 20 секунд.

За качеством следят они сами же. На предприятии есть химическая и микробиологическая лаборатории, где происходит контроль качества готового продукта и сырья. На том же заводе производят и упаковку для стерилизации медицинских учреждений.

Источник фото: телеканал «360»

С введением новой смены сотрудники компании стали разливать средства не только на линии, но и вручную.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за распространения коронавируса все больше предприятий Московской области переводят на усиленную работу или вообще перепрофилируют. В области производят гели-антисептики, маски, в том числе и многоразовые, — все то, что стало невероятно популярно в последние недели.

В Московской области, по последним данным, коронавирус нашли у 35 человек, еще 18 поставили предварительный диагноз.