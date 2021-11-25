Антисептики нового поколения стали выпускать в Дзержинском

В Дзержинском начала работать компания «Клинсмарт», занимающаяся производством антисептических средств нового поколения. С работой предприятия ознакомились первый замглавы администрации города Олег Пташкин и главврач Дзержинской городской больницы Наталья Архипова.

Экскурсию по производству провели гендиректор Павел Елфимов и заместитель генерального директора Владимир Спирин.

«Открытие нового производства в нашем городе — значимое событие. Это новые рабочие места, это налоги в бюджеты всех уровней. Мы со стороны администрации города всегда оказываем всяческую поддержку всем предприятиям. Уверен, что ООО „Клинсмарт“ получит в Дзержинском хорошую точку опоры, будет развиваться и расширяться», — отметил Олег Пташкин.

Завод начали строить еще в 2019 году, но из-за сложившейся эпидемобстановки его удалось завершить только в августе 2021 года. На производстве ООО «Клинсмарт» установлено уникальное российское и ирландское оборудование и используются новейшие технологии. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать ежедневно до 70-75 тысяч флаконов объемом 250 миллилитров с возможностью увеличения в несколько раз.

«Клинсмарт» уже заключил договоры поставки с ООО «Перекресток» и сетью аптек «Аптечные традиции» (Белгород, Курск). В начале ноября была осуществлена первая поставка в «Перекресток», а 19 ноября — в сеть аптек «Аптечные традиции».

Сейчас «Клинсмарт» приступил к запуску производства новой линейки продукции — антибактериальных средств нового поколения для детей. Уже установлено оборудование и сделаны образцы продукции.