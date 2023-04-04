Подмосковье 04 апреля 2023, 14:44 Антипожарная проверка земель вблизи лесов в Подмосковье начнется 10 апреля Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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В Московской области проверят арендаторов и собственников земельных участков, граничащих с лесом, на соблюдение правил пожарной безопасности. Профилактические мероприятия «Смежник» начнутся 10 апреля.

«Основная задача „Смежника“ — предупреждение возникновения лесных пожаров и снижение пожарной опасности на землях лесного фонда», — сообщил курирующий комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Он напомнил, что проведение мероприятий по пожарной безопасности для собственников земель вблизи лесов является обязанностью, а не желанием.

Владельцы обязаны убирать горючие материалы на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса. Они могут также отделить лес от участка противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или другим барьером. За нарушение требований можно получить штраф до полумиллиона рублей, а в случае возгорания леса — до миллиона.

С 15 марта по 15 ноября в Московской области запрещается проведение выжигания сухой травы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

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