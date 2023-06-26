26 июня 2023, 16:28
Антинаркотический месячник провели в Подмосковье в июне
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о профилактике употребления запрещенных веществ в регионе. В июне в Подмосковье провели антинаркотический месячник. Его приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
«В рамках антинаркотического месячника специалисты наркологической службы участвуют в межведомственной профилактической акции „Здоровье — твое богатство“, которая оказывает положительное влияние на социально-психологическое развитие детей и подростков», — сообщил Холдин.
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Также в Подмосковье проводят осмотры школьников и студентов, чтобы выявлять зависимых в раннем возрасте. С начала года специалисты провели более 48 тысяч таки обследований.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что умные сервисы Сбербанка будут внедрять в медицинскую сферу региона.
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Наркотики
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