Подмосковье 26 июня 2023, 16:28 Антинаркотический месячник провели в Подмосковье в июне

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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о профилактике употребления запрещенных веществ в регионе. В июне в Подмосковье провели антинаркотический месячник. Его приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

«В рамках антинаркотического месячника специалисты наркологической службы участвуют в межведомственной профилактической акции „Здоровье — твое богатство“, которая оказывает положительное влияние на социально-психологическое развитие детей и подростков», — сообщил Холдин.

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Также в Подмосковье проводят осмотры школьников и студентов, чтобы выявлять зависимых в раннем возрасте. С начала года специалисты провели более 48 тысяч таки обследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что умные сервисы Сбербанка будут внедрять в медицинскую сферу региона.

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