Подмосковье 22 июня 2023, 12:26 Антинаркотические беседы прошли в школьных лагерях в Мытищах

Читать 360tv в

Антинаркотический месячник проходит в Подмосковье с 23 мая по 26 июня. Специалисты провели профилактические беседы со школьниками, отдыхающими в летних лагерях в Мытищах.

Сотрудники антинаркотической службы, библиотек и других учреждений культуры проводили акцию «Сообщи, где торгуют смертью», профилактические беседы и различные активности в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях.

Реклама

Если у вас есть какая-либо информация о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и сбытом наркотиков или психотропных веществ, либо подозреваете, что в вашем доме организован наркопритон, а также если вам или вашим близким необходима консультативная и квалифицированная помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, можно получить помощь сразу нескольких служб.

Дежурная часть МВД России «Мытищинское»: 8 (498) 687-22-02 и 8 (495) 586-21-11.

Отдел по контролю за оборотом наркотиков МВД России «Мытищинское»: 8 (495) 586-21-43; электронный адрес: mytischi.obnon@gmail.com.

Дежурная часть Главного управления МВД России по Московской области: 8 (495) 609-49-52.

Антинаркотическая комиссия городского округа Мытищи: 8 (495) 581-23-83 — с 9:00 до 17:00 по будням.

Единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112

Круглосуточный телефон доверия «Московского областного клинического наркологического диспансера»: 8 (915) 101-22-69.

Портал психологической поддержки Московской области: https://phmr.ru

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».