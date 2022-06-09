Антимусорный рейд выявил десятки нарушений в лесах Подмосковья

Каждый год в Московской области проводятся так называемые антимусорные рейды. В этом году они стартовали 18 апреля. За полтора месяца уже удалось выявить десятки нарушений. Возбуждено 163 административных дела, составлен 71 протокол.

Основная цель мероприятия — пресечь и предотвратить незаконный сброс мусора на землях лесного фонда. Патрулирование проводится силами лесничих, которые сотрудничают с правоохранителями и общественными инспекторами.

«За полтора месяца уже выявили десятки нарушений: возбудили 163 административных дела, составили 71 протокол. Патрулирование помогает выявлять нарушения, а также пресекать незаконную деятельность на землях лесного фонда», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Антимусорный рейд в Подмосковье будет проводиться до 2 декабря. Особенное внимание уделяется участкам, где обнаруживается сброс отходов в лесах. Такие нарушения могут нести с собой не только санитарную, но и пожарную опасность. Кроме того, своей целью инспекторы ставят и воспитание аккуратного отношения граждан к природе.

Ранее стало известно, что антимусорный рейд провели на территории Истры. Местные жители писали, что кирпичный завод стал новой свалкой, в итоге ее решено было оперативно убрать.