Антикризисный штаб для поддержки бизнеса открыли в Подмосковье
В штабе окажут оперативную поддержку предпринимателям. Это сделают юристы, специалисты по вопросам кредитования, налогов, логистики, аренды и другим направлениям.
Штаб будет работать дистанционно. Обращения там примут по электронной почте opora-mo@mail.ru. В теме письма надо будет указать «В антикризисный штаб». Приезжать не потребуется.
Правительство области принимает обращения по электронному адресу 0150@mosreg.ru и на горячей линии 0150. За прошедшую неделю мы получили восемь тысяч обращенийНаталья Егороваминистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Поддержка экспортеров
На фоне пандемии власти Московской области и Российский экспортный центр создали и специальный антикризисный штаб, цель которого — поддержка предприятий, работающих с иностранными контрагентами.
Прием проблемных вопросов открыли в специальном разделе на сайте Российского экспортного центра.