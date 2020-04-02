    02 апреля 2020, 18:40

    Антикризисный штаб для поддержки бизнеса открыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Московской области открыли антикризисный штаб для поддержки малого и среднего бизнеса. Это проект, реализуемый отделением «Опоры России» в регионе.
    Антикризисный штаб для поддержки бизнеса открыли в Подмосковье

    В штабе окажут оперативную поддержку предпринимателям. Это сделают юристы, специалисты по вопросам кредитования, налогов, логистики, аренды и другим направлениям.

    Штаб будет работать дистанционно. Обращения там примут по электронной почте opora-mo@mail.ru. В теме письма надо будет указать «В антикризисный штаб». Приезжать не потребуется.

    Правительство области принимает обращения по электронному адресу 0150@mosreg.ru и на горячей линии 0150. За прошедшую неделю мы получили восемь тысяч обращений

    Наталья Егороваминистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

    Поддержка экспортеров

    На фоне пандемии власти Московской области и Российский экспортный центр создали и специальный антикризисный штаб, цель которого — поддержка предприятий, работающих с иностранными контрагентами.

    Прием проблемных вопросов открыли в специальном разделе на сайте Российского экспортного центра.