Антикризисный штаб для поддержки бизнеса открыли в Подмосковье

В штабе окажут оперативную поддержку предпринимателям. Это сделают юристы, специалисты по вопросам кредитования, налогов, логистики, аренды и другим направлениям.

Штаб будет работать дистанционно. Обращения там примут по электронной почте opora-mo@mail.ru. В теме письма надо будет указать «В антикризисный штаб». Приезжать не потребуется.

Правительство области принимает обращения по электронному адресу 0150@mosreg.ru и на горячей линии 0150. За прошедшую неделю мы получили восемь тысяч обращений Наталья Егорова министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Поддержка экспортеров

На фоне пандемии власти Московской области и Российский экспортный центр создали и специальный антикризисный штаб, цель которого — поддержка предприятий, работающих с иностранными контрагентами.

Прием проблемных вопросов открыли в специальном разделе на сайте Российского экспортного центра.