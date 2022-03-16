Антикризисные меры обсудили на общегородском совещании в Химках

Общегородское совещание впервые за несколько месяцев провели в Химках в очном формате. Одной из главных тем стали антикризисные меры поддержки бизнеса и льготные кредиты.

Провести встречу вживую позволило снятие ограничений по коронавирусу. Участники обсудили антикризисные меры поддержки бизнеса и подняли вопрос льготных кредитов. Теперь плановых проверок у малого и среднего бизнеса не будет до конца года. За первое нарушение предприниматель получит только предупреждение, а штрафы приравняют к санкциям для ИП.

«Для тех, компаний, которые взяли кредит до 1 марта 2022 года в следствии изменения экономической ситуации констатирует падение доходов более, чем на 30%, предполагаются кредитные каникулы на срок до шести месяцев», — заявил заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Также бизнес сможет получить льготные займы для импортозамещения. Гостиничный бизнес и туризм освобождаются от выплаты НДС на пять лет. Разработана инвестиционная программа для развития предпринимательства, на которую направят 335 миллиардов рублей. Системообразующие предприятия смогут пользоваться займами под 10%.

«В рамках брифинга, который мы проводили на прошлой неделе по нашему взаимодействию в Химках со всеми банками, в том числе с основными государственными банками. Они по вашему распоряжению организовали линии поддержки местные», — подчеркнул Левочка.

В каждом банке теперь есть куратор, который напрямую взаимодействует с юридическими лицами. Также администрация запустила горячую линию для бизнес-сообщества. Другой темой стал мониторинг цен на продукты и их наличие на полках. Дважды в неделю 15 инспекторов лично обходят торговые центры.

«Мы необходимую работу проводим в первую очередь с сетевыми магазинами на предмет того, чтобы все товары, которые поставляются на полки наших магазинов, подвоз осуществлялся на регулярной основе. Небольшой был сбой в воскресенье, в связи с большим наплывом наших жителей, но эту ситуацию в течение дня мы поправили», — сообщил заместитель главы городского округа Химки Игорь Панчук.

Обсудили и предстоящий месячник по благоустройству округа. Традиционно он должен пройти в апреле. Однако глава предложил приводить в порядок городские объекты после осеннее-зимнего периода раньше срока.

«Вы отдали распоряжение раньше начать этот месячник благоустройства. И с 25 марта, как более-менее температура установится плюсовая, мы начинаем уже работать. С 25 марта по 1 мая», — уточнил первый заместитель главы городского округа Химки Дмитрий Кайгородов.

Через полторы недели в Химках начнут ремонтировать и красить урны, лавочки, информационные стенды, газонное ограждение, бордюры. А когда совсем потеплеет, приведут в порядок газоны и высадят цветы. Глава Химок обратил внимание на то, чтобы предприятия на территории округа активно подключались к облагораживанию прилегающих к ним территорий.

«Каждое предприятие, подчеркиваю, каждое, будет проводить месячник по благоустройству. Органы исполнительной власти, федеральные, которые находятся на территории города, администрация города совместно с нашим сообществом поможет убрать и навести порядок», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В рамках месячника по благоустройству пройдут субботники. Первый из них пройдет 9 апреля, называется «Начни с себя», затем 16 числа пройдет общеобластной, а 23 — муниципальный.