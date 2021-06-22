Антиковидные меры усилили на строительных площадках Подмосковья

На подмосковных стройках усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Это пришлось сделать из-за резкого ухудшения эпидемической обстановки в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Главгосстройнадзора.

На стройках Московской области снова летают коптеры с громкоговорителями. Они напоминают рабочим о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Первые вылеты уже прошли в нескольких округах: Одинцове, Домодедове, Красногорске, Дмитрове и других.

Коптеры первый раз запустили весной, когда был предыдущий рост заболеваемости COVID-19. Такие меры помогли дисциплинировать работников и избежать вспышек заражения. Помимо этого, в Московской области продолжают прививать строителей.

«Мы оказываем всю необходимую помощь и поддержку застройщикам, для того чтобы вакцинация для строителей была удобной и доступной: прямо на стройплощадках развернуты мобильные пункты вакцинации, организована доставка людей в медицинские учреждения. Инспекторы Главгосстройнадзора все эти процессы сопровождают и контролируют», — рассказал Артур Гарибян, министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве.

Он добавил, что рабочие стали активнее записываться на вакцинацию. А опыт прошлого года показал, что антиковидные меры, принимаемые на стройках, эффективны и помогают не допустить вспышек заболеваемости.