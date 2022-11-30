Подмосковье 30 ноября 2022, 09:52 Антибуллинговое занятие прошло в инклюзивной школе № 28 в Балашихе

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Урок толерантности к детям с ОВЗ провели для первоклассников в инклюзивной школе № 28 в Балашихе. С помощью необычных заданий ребята смогли лучше понять своих одноклассников с ментальными нарушениями.

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На антибуллинговом уроке педагоги строят общение с детьми так, чтобы они понимали, как общаться с детьми с ОВЗ и чем им помочь. В школе делают все, чтобы ученики с повышенными потребностями могли заниматься и развиваться вместе с обычными детьми.

Педагог-тьютор Анжелика Городецкая работает в инклюзивном классе уже год.

«Это лучшая работа в моей жизни, которой я занималась. И сегодня тот самый день, когда мы посвящаем наших первоклассников в добро, скажем так, мы хотим познакомить их с нашими особенными детьми», — рассказала педагог-тьютор фонда «Шаг в Инклюзию» в МАОУ НОШ № 28 Анжелика Городецкая.

Школа № 28 первая в Подмосковье присоединилась к проекту «Шаг в инклюзию». Здесь открыли класс для детей с расстройствами аутистического спектра. В 2018-м это было в новинку для всех.

«Самое основное — это образовательный процесс, инклюзивное образование, которое позволяет детям с аутизмом и ментальными нарушениями реабилитироваться и встраиваться в обычный учебный процесс», — рассказал попечитель МОО БФ «Шаг в инклюзию» Кирилл Жигарев.

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