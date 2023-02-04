Подмосковье 04 февраля 2023, 20:10 Ансамбль Удельнинской школы-интерната для детей с ОВЗ выиграл конкурс «Зимние узоры»

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Победителем ежегодного конкурса «Зимние узоры» стал ансамбль «Золотые струны» Удельнинской школы-интерната для детей с ОВЗ из Раменского округа. Музыкальный коллектив под руководством педагога допобразования Максима Мацнева исполнил композицию «Полька» в его авторской аранжировке.

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«Конечно, существуют некоторые сложности при обучении их музыке. Они медленней запоминают, что-то им непонятно. За 11 лет работы с такими детьми все-таки мне удалось найти к ним подход», — рассказал учитель музыки Максим Мацнев.

Как сообщила замдиректора по учебно-воспитательной работе Наталья Соловьева, у школы «наладились партнерские отношения с Федерацией по твирлингу, которая представляет танцевальное искусство». Детям подарили твирлинги и специальные помпоны для развития этого танцевального направления в школе.

Ко Дню защиты детей школа планирует провести большое танцевальное мероприятие, где будут собраны все школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и проведут большой танцевальный конкурс, рассказала Наталья Соловьева.

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