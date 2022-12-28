Подмосковье 28 декабря 2022, 17:15 Ансамбль «Тынды-Рынды» из Лобни покажет праздничное оформление округа в новом клипе

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Ансамбль народной песни «Тынды-Рынды» снимает новый клип на свою песню «Снова Новый год». Ролик, который покажет праздничное убранство домов культуры округа Лобня, представят публике 31 декабря.

«Хотим показать праздничное оформление наших учреждений культуры. Хотим, чтобы люди посмотрели, прониклись и, может, приехали поучаствовать в каких-то мероприятиях», — рассказал руководитель коллектива «Тынды-Рынды» Алексей Лопасов.

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Съемки проходили в течение нескольких дней в разных местах города: в ДК «Чайка», ДК «Красная Поляна», ДК «Луговая» и в городском парке. Работу над аранжировкой песни закончили 28 декабря.

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Ансамбль народной песни «Тынды-Рынды» был создан Алексеем Лопасовым в 2006 году на базе Дворца культуры «Чайка». Артисты несут зрителям традиции, обычаи и обряды разных регионов России, а также возрождают традиционный фольклор Подмосковья. В 2012 году коллектив получил почетное звание «Народный».

Сейчас в ансамбле 50 человек, причем выступают целыми семьями. В год группа «Тынды-Рында» дает около 70 концертов в Московской области, Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Костроме, Сочи.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион откажется от централизованных фейерверков на Новый год.

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