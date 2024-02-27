Подмосковье 27 февраля 2024, 11:49 Ансамбль «Серпантин» из Лобни стал лауреатом всероссийского хореографического конкурса Медиасток.рф

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Хореографический ансамбль «Серпантин» из Лобни успешно выступил на всероссийском конкурсе «Моби Дик» творческого движения Level Up. Участие в конкурсе приняли старшая и средняя группы коллектива.

Оценивало участников танцевального конкурса профессиональное жюри, в составе которого был известный хореограф Егор Дружинин. Средняя группа ансамбля «Серпантин» получила звание лауреата I степени за номер «О цветах и колючках». Также коллектив удостоился звания лауреатов II и III степени.

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Ранее ансамбль народного танца из Лобни победил на всероссийском фестивале искусств «Творческие люди» в городе Кимры. Коллектив «Лыченица» стал лауреатом I степени и получил специальные дипломы за сохранение традиций народного танца.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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