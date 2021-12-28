Ансамбль «Россия» из Люберец стал «Заслуженным коллективом народного творчества»

Хореографический ансамбль «Россия» из Люберец получил звание «Заслуженного коллектива народного творчества». Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий, его слова приводит РИАМО.

«Народному хореографическому ансамблю „Россия“ и его руководителю Александру Шмелеву присвоено звание „Заслуженный коллектив народного творчества“», — сказал Ружицкий.

По словам главы городского округа, такое высокое звание коллектив Люберец получает впервые.

«В этой связи поздравляем директора Детской хореографической школы, выпускники которой являются участниками коллектива, заслуженного работника культуры РФ Татьяну Тропину», — добавил Ружицкий.

Звание «Заслуженный коллектив» присваивается за достижение значительных результатов в области народного художественного творчества.

Ансамбль был создан в 1962 году супругами Катушкиными. В 1970-е годы он приобретает свое звучное имя — «Россия». Руководителем ансамбля с 1999 и по сей день является Александр Шмелев.