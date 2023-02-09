Подмосковье 09 февраля 2023, 14:14 Ансамбль патриотической песни из Краснознаменска выступил перед участниками СВО в Херсонской области

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Краснознаменский клуб «Катюша» отправился в зону СВО и поддержал бойцов выступлением. Концерт провели в Херсонской области.

В канун празднования Дня защитника Отечества коллектив военно-патриотической песни «Катюша» организовал недельный тур по воинским частям в зоне проведения специальной военной операции.

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«Главная цель поездки — поддержать наших ребят», — сказал руководитель коллектива Константин Солдатов.

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Ансамбль уже неоднократно участвовал в гуманитарных миссиях на линии соприкосновения. Это их пятая поездка. Ранее артисты провели концерты в Донецкой и Запорожской областях. Выступали для бойцов на передовой, в госпиталях для раненых и в домах культуры для гражданского населения.

В феврале губернатор Андрей Воробьев передал награды бойцам 21-й бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии. Их вручили за образцовое выполнение воинского долга, мужество и самоотверженность в зоне СВО.