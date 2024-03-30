Подмосковье 30 марта 2024, 13:52 Ансамбль «Кумушки-подружки» из Домодедова завоевал 4 гран-при на гала-концерте в Москве Unsplash

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Домодедовский фольк-шоу-ансамбль «Кумушки-подружки» поразил жюри и публику фестиваля «Музыкальный калейдоскоп». После этого их пригласили на гала-концерт, где они завоевали множество наград.

Ансамблю присудили гран-при и лауреата первой степени в народном и эстрадном вокале за выступление с песней «Шла я яром». Татьяне Бабкиной вручили два гран-при — в народном вокале и за патриотическую песню. Она также приняла участие в гала-концерте с песней «Я лечу над Россией».

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Антонине Лукашевич присудили гран-при в народном вокале. Солистки Юлия Пестова, Дарья Слизская и Нина Кузьминова стали лауреатами первой степени в народном вокале.

Всего коллектив из Домодедова завоевал четыре гран-при и четыре лауреата первой степени.

«Поздравляем вокалисток и художественного руководителя Снежану Михайловну Белохвостову с высокими достижениями!» — добавили в администрации городского округа Домодедово.

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