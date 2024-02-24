24 февраля 2024, 13:30
Ансамбль казачьей песни выступил перед зрителями городского округа Пушкинский 23 февраля
Праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается» прошел в Доме культуры «Импульс» поселка Челюскинский городского округа Пушкинский 23 февраля. Артисты ансамбля народной песни «Душа атамана» исполнили казачьи песни.
По словам заведующей Домом культуры «Импульс» Елены Ссас, «Душа атамана» — это коллектив, влюбленный в казачью песню, развивающий национальную музыку через возрождение национального фольклора.
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«Ансамбль старается донести до слушателей энергетику традиционного народного пения. Благодаря чистоте звучания и тщательному подбору репертуара каждый концерт становится культурным событием. Артисты подарили зрителям возможность погрузиться в традиции казаков», — рассказала Ссас.
Она добавила, что зрители с удовольствием слушали старинные песни донских, терских и уральских казаков, подпевали и приветствовали артистов громкими аплодисментами.
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