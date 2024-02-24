Подмосковье 24 февраля 2024, 13:30 Ансамбль казачьей песни выступил перед зрителями городского округа Пушкинский 23 февраля Источник фото: Ольга Шеметова

Читать 360tv в

Праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается» прошел в Доме культуры «Импульс» поселка Челюскинский городского округа Пушкинский 23 февраля. Артисты ансамбля народной песни «Душа атамана» исполнили казачьи песни.

По словам заведующей Домом культуры «Импульс» Елены Ссас, «Душа атамана» — это коллектив, влюбленный в казачью песню, развивающий национальную музыку через возрождение национального фольклора.

Реклама

«Ансамбль старается донести до слушателей энергетику традиционного народного пения. Благодаря чистоте звучания и тщательному подбору репертуара каждый концерт становится культурным событием. Артисты подарили зрителям возможность погрузиться в традиции казаков», — рассказала Ссас.

Она добавила, что зрители с удовольствием слушали старинные песни донских, терских и уральских казаков, подпевали и приветствовали артистов громкими аплодисментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».