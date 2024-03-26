Подмосковье 26 марта 2024, 18:23 Ансамбль из Лобни победил на Всероссийском конкурсе «Танец. Мысль. Время» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Хореографический ансамбль «Сувенир» из Лобни принял участие во II Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Танец. Мысль. Время». Коллектив стал лучшим в номинации «Народный сценический танец».

Конкурс организовал хореографический факультет Московского государственного института культуры.

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В настоящее время в ансамбле занимается более 300 детей в возрасте от шести до 18 лет. Занятия в хореографическом ансамбле проходят во дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» совершенно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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