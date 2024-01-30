Подмосковье 30 января 2024, 15:38 Ансамбль эстрадного танца из Воскресенска стал лауреатом фестиваля «Культурное наследие» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Танцоры из Воскресенска выступили на международном фестивале-конкурсе «Культурное наследие» в Москве. Ансамбль эстрадного танца Maxi Dance стал лауреатом конкурса, а также получил два специальных диплома.

Коллектив Maxi Dance представил на конкурсе несколько хореографических номеров, которые удостоились наград. Четыре выступления принесли танцорам звание лауреатов 1-й степени и еще одно — звание лауреатов 3-й степени.

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Танец «Веселый обед» отметили специальным дипломом за яркий сценический образ, а «Интро» — дипломом за высокий уровень исполнительского мастерства.

Напомним, ансамбль эстрадного танца занимается в стенах Дворца культуры «Юбилейный» под руководством Юлии Дергач.

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