Подмосковье 27 ноября 2022, 22:01 Ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф» выступил с концертом в Щелкове

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В Щелкове выступил местный ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф». В репертуаре коллектива — лирические, эстрадные, военно-патриотические, иностранные и джазовые песни.

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Коллективу «Триумф» уже более 10 лет. За годы существования ансамбля было поставлено множество концертных программ и музыкальных спектаклей, включая шоу-программы.

Руководитель ансамбля Седа Восканян отметила, что тщательно подбирает программу, учитывая возрастные, музыкальные и интеллектуальные особенности, а также темперамент и вкус учеников.

«Для начала, чтобы создать коллектив, первым делом ребенок приходит именно в атмосферу, а потом уже за знаниями. Какой бы там ни был педагог, какие бы знания ни давали, если ребенку некомфортно, то он уходит. И для меня очень важно было создать эту атмосферу для детей, атмосферу дружбы — как семья, музыкальная семья», — рассказала руководитель «Триумфа» Седа Восканян.

Вокалисты студии — постоянные участники фестивалей, концертных программ и конкурсов, где становятся лауреатами и дипломантами, занимая призовые места, а также постоянные участники многочисленных концертных программ, проходящих на разных площадках городского округа Щелково.

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