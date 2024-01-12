Эксклюзив 12 января 2024, 22:02 Аномально холодная погода сохранится в Подмосковье на выходных Синоптик Ильин: аномально холодная погода сохранится в Подмосковье на выходных Unsplash

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Пришедшая в Москву и Московскую область аномально холодная погода сохранится на выходных. О прогнозах на ближайшие дни «360» рассказал метеролог, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Ильин отметил, что в ночные часы температура установится в диапазоне от -22 до -27 градусов, а в отдельных районах возможно падение до отметки в -29 градусов.

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Дневные показатели также продолжат оставаться ниже нормы: в субботу ожидается температура в -20 градусов, а в воскресенье пройдет лишь небольшое потепление до интервала от -15 до -18 градусов.

Синоптик также ответил на вопрос, сколько еще продлятся снегопады.

«Снегопады [будут] до середины марта», — заключил метеоролог.

Ранее Гидрометцентр пообещал россиянам лютые морозы на Крещение. Причиной очередного похолодания стало ультраполярное арктическое вторжение в центр России.

В ответ на изменения температуры в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных: водителей и пешеходов попросили быть осторожнее из-за гололедицы.