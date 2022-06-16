Россия развивает проекты в сфере науки, также не забывает про старшее поколение и расширяет программу «Активного долголетия». Бизнес особенно заинтересован в нацпроектах в сфере экологии, культуры и образования. Об этом заявила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина в разговоре «360» на полях ПМЭФ.

Самые яркие нацпроекты

«Прошлый год был объявлен годом науки и технологий, была задача привлечь молодых людей к этой теме и сказать, что Россия — это не только страна сильная, но и умная», — заявила Малявина.

Молодых ученых спросили, чем закончится год науки. Они сначала сказали, что никаких результатов не будет, но потом изменили мнение. Они добавили, что год прошел супер, а потом президент РФ Владимир Путин объявил десятилетие науки и технологии, которое началось с этого года.

В науке достаточно много было сделано в прошлом году — это и наша новая вакцина, и карбоновые полигоны, и открытие научно-образовательных центров, и гранты ученым. Открытие новых лабораторий — 275 лабораторий открывается каждый год. Это и оснащение лабораторий новым оборудованием по разным направлениям деятельности, где ученые могут работать и применять свои знания София Малявина.

Самая востребованная мера и возможность — это гранты на новые разработки, подчеркнула Малявина.

«Наша наука сильна традиционно — много разработок. Она точно должна вырваться вперед, и мы очень скоро узнаем лица современной науки, а не только ученых прошлого, которыми мы гордимся», — добавила она.

Практики «Активного долголетия»

Гендиректор АНО «Национальные приоритеты» напомнила, что существует нацпроект «Демография», у которого есть направление — «Активное долголетие».

Наша задача была собрать лучшие практики, которые поддерживают активное долголетие, со всей страны. Чтобы практиками можно было поделиться, провести во всех регионах, тиражировать. Чтобы как можно больше людей вовлекалось и узнавало, как поддерживать свое здоровье, к как долго счастливо, комфортно и активно жить. Мы собрали более 450 практик, из них отобрали около 200 София Малявина.

По ее словам, 700 тысяч человек в прошлого году были вовлечены в проекты, которые предложили регионы и АНО, общественные организации. Малявина выразила надежду, что конкурс будет продолжаться.

Среди активностей она назвала систему долговременного ухода, технологию здорового образа жизни, проекты переподготовки

«Потому что когда у человека есть цель, это продляет жизнь», — подчеркнула собеседница «360».

В каких нацпроектах участвует бизнес

Основные темы, куда вкладывается бизнес, расширяя тем самым нацвозможности, — образование, культура и экология София Малявина.

В здравоохранение сейчас стали вкладываться меньше, отметила она. Что касается некоммерческих организаций, то они активны в сфере демографии, поддержки старшего поколения, семей, детей.

По последним данным АНО «Национальные приоритеты», 500 региональных НК участвуют в развитии нацпроектов.