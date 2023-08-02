Подмосковье 02 августа 2023, 09:22 Анну Тарскову переизбрали руководителем отделения «Молодой гвардии» в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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Конференция местного отделения «Молодой гвардии Единой России» прошла в Лосино-Петровском. Активисты выбрали руководителя движения, им вновь стала Анна Тарскова.

Участники молодежного движения в Лосино-Петровском всегда участвуют в региональных проектах, всероссийских акциях, волонтерских миссиях в Донбассе.

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«Ребята продолжают к нам тянуться, вступать в наши ряды. Так как они видят <…> полезные дела», — отметила руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Анна Тарскова.

На конференции активисты избрали новый штаб и утвердили новый состав контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения.

«Любая организация начинается с самых низов — членов, которые работают на местах. Они являются драйвером любого действия», — рассказал руководитель аппарата «Молодой гвардии Единой России» Кирилл Томашевский.

Напомним, ранее действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре.

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