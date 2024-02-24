Подмосковье 24 февраля 2024, 14:20 Анну Кротову официально избрали главой городского округа Лобня Медиасток.рф

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В Лобне состоялось заседание совета депутатов, во время которого приняли решение назначить Анну Кротову главой муниципалитета. Месяц назад она была назначена временно исполняющей обязанности главы округа.

За месяц работы она успела познакомиться с городом и определить основные направления работы, включая вопросы ремонта жилых домов, инженерных коммуникаций, транспорта, строительства, социальной инфраструктуры и экологии. Приоритеты формируются с участием мнения горожан, которое обязательно учитывается при принятии решений.

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Тридцатого января в Лобне был объявлен конкурс на выбор кандидата на должность главы муниципалитета. Три претендента были зарегистрированы конкурсной комиссией, и 22 февраля депутаты приняли решение выбрать главу города путем прямого голосования. Анна Кротова получила 19 голосов при необходимых одиннадцати для победы.

«И долгоидущие планы, и быстрые планы, они все собраны мной только от жителей. Мы будем двигаться только вперед. Буквально недели через две-три мы сможем представить уже полную стратегию развития городского округа. Весь месяц мы не останавливаемся, встречаемся с людьми, собираем информацию, собираем проблемы, и в общем-то понимаем, как их решать», — сказала глава Лобни Анна Кротова.

Ранее Анна Кротова занимала должность заместителя председателя правительства Московской области и первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По решению совета депутатов она избрана главой Лобни на следующие пять лет.

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