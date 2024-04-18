Подмосковье 18 апреля 2024, 20:03 Первенство России по боксу выиграла спортсменка из Ногинска фото из личного архива Анны Меечко

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Анна Меечко из Ногинска вернула звание чемпиона России по боксу. В 2022 году девушка победила в весовой категории до 57 килограммов. В 2023-м защитить титул не удалось, Анна заняла третье место.

фото из личного архива Анны Меечко фото из личного архива Анны Меечко

Первенство России по боксу проходило в городе Осташков Тверской области. К турниру девушка готовилась с персональным тренером — изучала соперниц и вела ментальную подготовку.

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«Остался последний шаг — финал. А смотрю так, нервничает сильно девочка, я, Ань, что не так? Она, — вы видели эту девочку, она как мальчик и боксирует как мальчик. Я говорю, Ань, ну давай разберем. Первый раунд девочка ничего не делает просто ходит, ходит», — сказал тренер высшей категории Ногинской школы бокса Олимпийского резерва Андрей Глазков.

В спорт Анну привел папа восемь лет назад. Сперва боксом стала заниматься ее старшая сестра. На тот момент будущая чемпионка России не проходила по возрасту, поэтому наблюдала за тренировками сестры, но самой очень хотелось выйти на ринг. Тогда тренер Андрей Глазков сделал исключение.

«Отобралась на первенство Европы. Европа будет проходить в Сербии. Если не ошибаюсь с 23 июня по третье июля. Еще по назначению стоит первенство мира. Старший тренер сборной обещает, что всех спортсменов допустят на Европу и на мир. Наши спортсменки будут учувствовать с флагом, с гимном, что не мало важно», — сказал тренер высшей категории Ногинской школы бокса Олимпийского резерва Андрей Глазков.

Анна успевает все. И чемпионкой России стать и попасть в состав сборной России по боксу. А еще девушка не забывает про школу, сейчас учится в 9 классе Богородской гимназии.

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