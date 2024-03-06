Подмосковье 06 марта 2024, 16:10 Анна Кротова взяла под личный контроль ситуацию с протечками в квартирах жителей Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня началась масштабная кампания по устранению протечек в квартирах, проблема которых давно беспокоит местных жителей. Анна Кротова выступила инициатором поквартирных обходов домов, где были выявлены подобные неполадки.

На недавней встрече главы городского округа Анны Кротовой с жителями прозвучали жалобы на протечки от владельцев квартир по четырем адресам: Московская, 9; Деповская, 17; Мирная, 30 и Дружбы, 3. Глава города лично посетила указанные дома и взяла ситуацию под личный контроль.

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«По двум адресам — протечки в квартирах. Управляющая компания составила акты, мы проконтролируем, чтобы все было корректно. На Московской, 9 уже в этом году пройдет капремонт внутренних коммуникаций: водоснабжение, водоотведение, отопление. Мирную, 30 добавляем в список капремонта на следующий год», — отметила глава Лобни.

Особая ситуация сложилась на Деповской, 17, где проблема заключается в промокшей стене подъезда. Предварительно установили, что причиной стали повреждение коммуникаций во время ремонта в одной из квартир. Сейчас управляющая компания налаживает связь с собственником для выяснения обстоятельств.

В доме по улице Дружбы, 3 зафиксирован случай повреждения пола в одной из квартир. Управляющая компания получила задание провести осмотр для выяснения причин. Этот дом также попадет в план капремонтных работ на 2025 год.

Помимо устранения протечек, в рамках кампании проводится благоустройство территорий: уборка дворов, очистка крыш от мусора и снега, а также приведение подъездов в порядок.

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