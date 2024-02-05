Подмосковье 05 февраля 2024, 11:06 Анна Кротова встретилась с женами участников СВО из Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобни Анна Кротова встретилась с семьями участников специальной военной операции. Они обсудили меры поддержки и передали просьбы руководителю города.

Встреча прошла в Художественной галерее имени Коробкова. Для жен и детей военнослужащих там также провели мастер-класс по живописи.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«У близких наших военных много вопросов. Поддержка ребят, которые сейчас работают „за ленточкой“, улучшение жилищных условий, льготы для детей и другие. Постараюсь сделать все, что от меня зависит по каждому отдельному случаю», — написала в Telegram-канале Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Он расположен по адресу: улица Мирная, 13к2. Телефон для справок: +7 (901) 785-10-59.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семье участников СВО из Домодедова. Он пообещал помочь с подключением газа.

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