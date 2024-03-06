Подмосковье 06 марта 2024, 21:02 Анна Кротова встретилась с волонтерами и бойцами СВО в рамках всероссийской акции «Сильнее стали» Unsplash

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Глава Лобни Анна Кротова организовала встречу с волонтерами в рамках всероссийской акции «Сильнее стали». На нее пригласили представителей общественных волонтерских организаций, семьи участников СВО и самих бойцов, которые сейчас находятся в отпуске.

Участники центра помощи «Обелиск» представили для фронта маскировочные сети, носилки и другие необходимые вещи. В этом году из Лобни в зону спецоперации и новые регионы было отправлено 5 тонн груза, включая подарки и письма. Всего собрано более 46 тонн помощи.

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В помощь вовлечены и опытные военные, такие как Игорь Сумароков, который после участия в СВО и получения ранения теперь помогает в мастерской. Помимо поддержки бойцов, в Лобне также собирается помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, включая гигиенические товары и продукты питания. Гуманитарный груз доставляется при участии Лобненского благочиния и «Боевого братства», с активной поддержкой местных священников.

Волонтеры Подмосковья активно участвуют в отправке гуманитарного груза, проведении патриотических мероприятий, помощи семьям военнослужащих и поддержке раненых бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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