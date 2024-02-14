Подмосковье 14 февраля 2024, 12:40 Анна Кротова встретилась с семьями участников СВО в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с семьями участников специальной военной операции. Такие мероприятия проводят в округе регулярно, чтобы узнать о нуждах семей и напомнить о мерах поддержки.

Сегодня в Лобне 249 семей, в которых мужчины служат в зоне специальной военной операции. Каждая из них закреплена за главой города и заместителями. Это позволяет всегда быть на связи и оперативно решать возникающие вопросы.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Информация о всех выплатах и льготах, положенных участникам специальной военной операции и их семьям, а также о скидках или каких-то бесплатных бонусах от предприятий городского округа аккумулируется в одном месте — муниципальном центре на Мирной. Будем также распространять ее через социальные сети», — сказала Анна Кротова.

Напомним, Центр поддержки участников СВО и их семей расположен по адресу: улица Мирная, 13к2. Телефон для справок: +7 (901) 785-10-59. Подробную информацию можно узнать в группе в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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