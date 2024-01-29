Подмосковье 29 января 2024, 13:13 Анна Кротова встретилась с семьями участников СВО из Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая обязанности главы городского округа Лобня Анна Кротова посетила местное отделение Центра поддержки участников специальной военной операции. Она пообщалась с волонтерами и семьями бойцов.

Бойцы, жены и матери военнослужащих поделились на встрече своими нуждами и ожиданиями.

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«Муниципалитет однозначно будет продолжать поддержку наших бойцов. У нас есть инструменты, чтобы помочь добровольческим организациям в их сборах. Договорились, что будем дружить домами», — сказала Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей в Лобне расположен по адресу: улица Мирная, 13к2. Вход на цокольный этаж со стороны суда на углу дома. Контактный телефон: +7 901 785-10-59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

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