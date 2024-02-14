14 февраля 2024, 13:51
Анна Кротова встретилась с представителями Торгово-промышленной палаты в Лобне
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня встретилась с представителями бизнес-сообщества. Мероприятие прошло при содействии Торгово-промышленной палаты города.
На встрече обсудили взаимодействие предприятий округа и «Мосэнерго». Представители ресурсоснабжающей организации и администрации взяли все обращения на контроль.
После решения вопросов предпринимателей Анна Кротова обозначила требования к ним со стороны администрации. Предпринимателей попросили уделить особое внимание содержанию прилегающих территорий и регистрации бизнеса на территории городского округа.
По словам Анны Кротовой, администрация Лобни готова к открытому диалогу с бизнесом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита интересов добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач в регионе.
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Лобня
Бизнес
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