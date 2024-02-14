Подмосковье 14 февраля 2024, 13:51 Анна Кротова встретилась с представителями Торгово-промышленной палаты в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня встретилась с представителями бизнес-сообщества. Мероприятие прошло при содействии Торгово-промышленной палаты города.

На встрече обсудили взаимодействие предприятий округа и «Мосэнерго». Представители ресурсоснабжающей организации и администрации взяли все обращения на контроль.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

После решения вопросов предпринимателей Анна Кротова обозначила требования к ним со стороны администрации. Предпринимателей попросили уделить особое внимание содержанию прилегающих территорий и регистрации бизнеса на территории городского округа.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

По словам Анны Кротовой, администрация Лобни готова к открытому диалогу с бизнесом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита интересов добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».