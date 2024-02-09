Подмосковье 09 февраля 2024, 14:25 Анна Кротова встретилась с директорами школ в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова провела встречу с директорами школ муниципалитета. Они обсудили развитие системы образования и меры поддержки для педагогов.

На повестке был вопрос обучения детей во время капитального ремонта школы № 5, который начнется летом.

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«Знаю, вас беспокоит перевод детей в новую школу в Катюшках. Это один из первых вопросов, который я начала решать, приступив к обязанностям. На встрече с Андреем Юрьевичем Воробьевым доложила ему о необходимости дороги до нового образовательного комплекса. По ней мы могли бы пустить удобный маршрут для ребят из Центрального микрорайона», — рассказала Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Она также прокомментировала ситуацию с незавершенной пристройкой к детскому саду «Золотой Петушок». Достраивать объект планируется параллельно с капитальным ремонтом основного здания учреждения. Решение этого вопроса прорабатывается с отраслевыми министерствами.

Анна Владимировна отметила, что развитие системы образования зависит также и от педагогического коллектива школ. Поэтому в городе будут уделять особое внимание поддержке учителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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