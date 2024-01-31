Подмосковье 31 января 2024, 12:06 Анна Кротова рассказала о планах по развитию дорог и транспорта в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о развитии дорожно-транспортной сети. В планах завершить работы на Лобненском шоссе и Северном обходе, реконструировать несколько улиц, построить пешеходный переход через железную дорогу и многое другое.

Анна Кротова обсудила вопросы развития округа с заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Михаилом Шигабутдиновым.

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«Вместе проехали по Северному обходу и Лобненскому шоссе. Реализация таких масштабных проектов стала возможна при поддержке нашего президента. Я принимала участие в запуске работ на обеих магистралях, поэтому сейчас, когда вижу, как они поменяли ситуацию в Лобне, продолжаю держать руку на пульсе», — сказала Анна Владимировна.

На втором этапе строительства Северного обхода уже выполнено 70% запланированных работ. Развязку с Рогачевским шоссе и подъезд к улице Гагарина откроют в декабре.

Готовность Лобненского шоссе достигла 85%. Завершить монтаж пешеходных переходов и работы на дублерах планируется в октябре.

Кроме того, в этом году отремонтируют улицу Гагарина, реконструируют Авиационную улицу и Старошереметьевское шоссе.

Также проектируется пешеходный переход через железнодорожные пути на Кольцевой улице. Работы начнутся этой весной, а завершатся в 2025 году.

«Работы на конкорсе на станции Лобня, как заявляют коллеги из „РЖД“, стартуют в апреле с подготовки коммуникаций. Сам объект принимаем в 2026 году и переходим на пешеходник на станции Депо. В планах также — установить шумоизоляционный экран от станции Лобня до Депо», — добавила Анна Кротова.

На встрече с министром также обсудили идею строительства наземного переезда с переходом между улицей Чехова и проездом Шадунца, реконструкцию Дмитровского шоссе и площади вблизи станции Лобня.

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