Подмосковье 08 февраля 2024, 12:33 Анна Кротова рассказала о мерах поддержки на встрече с руководством завода сантехники в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова посетила одного из старейших предприятий муниципалитета — завод строительного фарфора. Она встретилась с руководством и рассказала о региональных мерах поддержки бизнеса.

На встрече обсудили вопросы развития предприятия. Напомним, завод строительного фарфора открыли в Лобне в 1928 году. Сейчас там работает около 300 сотрудников.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Производство впечатляет, как и инфраструктура, включающая котельную, обслуживающую несколько домов поблизости. На территории завода есть даже общежитие для сотрудников. Такие предприятия есть далеко не в каждом городе. Важно найти правильные инструменты и поддержать наших производителей», — отметила Анна Кротова.

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