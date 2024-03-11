Подмосковье 11 марта 2024, 16:52 Анна Кротова проверила содержание дворов на улицах Колычева и Победы в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова проверила содержание дворов и придомовых территорий городского округа. Инспекционные работы прошли на улицах Колычева и Победы.

На улице Колычева дом № 1 глава города осмотрела подвал. Согласно информации управляющей компании, здесь часто возникают проблемы с подтоплением. Анна Владимировна установила срок для устранения подтопления и проведения дезинфекции подвального помещения до конца дня.

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Также на улице у дома дворники рыхлят снег для более эффективного его удаления. Снег вывезут в ближайшее время.

«Прошу обратить внимание на то, что причиной подтопления бывают засоры канализации, из-за выброшенных в унитаз посторонних предметов. Сантехники рассказывают про наполнитель для туалета домашних животных, предметы гигиены и даже строительный мусор. Так делать нельзя», — отметила глава Лобни в своем Telegram-канале.

Проверка состояния двора также была проведена по адресу улица Победы 14. Здесь также выявили недостаточное обслуживание придомовой территории. На место направили спецтехнику для уборки. Специалисты уже приступили к работам и планируют их завершить до конца дня.

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