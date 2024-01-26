Подмосковье 26 января 2024, 10:24 Анна Кротова проверила обустройство территорий МЦД в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова провела обход территорий в районе станции МЦД. Вопросы вызвало содержание дорог и дворов.

Сотрудники администрации во главе с Анной Кротовой прошли дворами от станции МЦД до Центрального парка.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Спонтанный обход начала у станции, увидев ситуацию во всей красе. Дорога на содержании коллег из Мосавтодора, пришлось им напомнить об уборке. В порядок привели, но моя цель — довести процесс до автоматизма. Чтобы уборка производилась не по звонку, а вовремя», — отметила Анна Владимировна.

Она поставила профильным службам задачи по уборке территорий. Подобные обходы территорий будут проводить регулярно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».