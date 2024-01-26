26 января 2024, 10:24
Анна Кротова проверила обустройство территорий МЦД в Лобне
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова провела обход территорий в районе станции МЦД. Вопросы вызвало содержание дорог и дворов.
Сотрудники администрации во главе с Анной Кротовой прошли дворами от станции МЦД до Центрального парка.
«Спонтанный обход начала у станции, увидев ситуацию во всей красе. Дорога на содержании коллег из Мосавтодора, пришлось им напомнить об уборке. В порядок привели, но моя цель — довести процесс до автоматизма. Чтобы уборка производилась не по звонку, а вовремя», — отметила Анна Владимировна.
Она поставила профильным службам задачи по уборке территорий. Подобные обходы территорий будут проводить регулярно.
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