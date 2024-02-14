Подмосковье 14 февраля 2024, 19:08 Анна Кротова провела встречу с руководством предприятия «Зика» в Лобне пресс-служба администрации г.о. Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова осмотрела завод «Зика». С руководством завода она обсудила пути взаимодействия предприятия и администрации.

пресс-служба администрации г.о. Лобня

В ходе визита временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова взяла на контроль вопросы, решение которых в компетенции администрации округа.

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«Завод отвечает международным требованиям экологичности и безопасности. Это особенно важно для нас, поскольку завод находится в черте города», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Завод «Зика» — один из крупнейших производителей добавок для бетона, сухих строительных смесей, ПВХ-мембран, напольных эпоксидных покрытий и сырья для пластифицирующих добавок в бетон.

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