Подмосковье 01 февраля 2024, 17:22 Анна Кротова провела встречу с настоятелем Спасского храма в Лобне Пресс-слежба администрации г.о. Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова познакомилась с настоятелем Спасского храма в Киово протоиереем Михаилом Трутневым. Они обсудили различные вопросы.

Пресс-служба администрации г.о. Лобня

В этом году исполнится 255 лет с момента основания храма.

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«Это событие важно не только для прихожан, но и для всего города, ведь храм Спаса Нерукотворного — настоящее сокровище Лобни», — рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Подготовка к празднествам и вопрос о грядущем ремонте храма стали одними из главных тем встречи.

Спасский храм находится в микрорайоне Восточный, где в минувшем году провели благоустройство прилегающего к храму парка и набережной одноименного озера.

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