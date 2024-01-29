Подмосковье 29 января 2024, 12:08 Анна Кротова провела в Лобне встречу с активистами по вопросам благоустройства Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая обязанности главы городского округа Лобня Анна Кротова провела первую встречу с местными активистами. Они обсудили вопросы благоустройства, ЖКХ и многое другое.

«Вместо регламентированных 50 минут мы проговорили почти три часа. Разговор вышел конструктивным. Вопросов было много: и про деятельность управляющих компаний, и про общественные территории, спортивные объекты, досуг. Меня просили больше вовлекать в нашу работу депутатов», — рассказала Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Вопрос с кофейным павильоном в парке «Река времени» удалось решить сразу на встрече. Жители пожаловались, что он не соответствует единому архитектурному стилю округа. В итоге ларек демонтировали. В числе важных тем обсуждения была работа управляющей компании «ВСК — комфорт».

«Знаю позицию многих жителей — убрать компанию незамедлительно. Но я не могу допустить, чтобы почти 200 домов остались без управления в середине зимы. У нас нет организации, которая обладала бы такими ресурсами, чтобы незаметно подхватить такой объем. С этим тезисом согласились почти все», — отметила Анна Кротова.

Встречи с активистами в таком формате будут проводиться регулярно.

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