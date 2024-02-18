Подмосковье 18 февраля 2024, 14:47 Анна Кротова провела очередное общегородское совещание с городскими службами в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова провела очередное общегородское совещание. На обсуждение вынесли вопросы уборки снега, работы транспорта и здравоохранения. Особое внимание обратили на профилактику пожаров в многоквартирных домах.

Случаи пожаров участились в сравнении с прошедшим годом. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о необходимости усиления контроля.

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«Мы начнем большую профилактическую информационную кампанию вместе с главным управлением профильного министерства о мерах недопущения пожароопасных ситуаций», — рассказала Анна Кротова.

Главе городского округа сообщили о ежедневном вывозе нескольких тысяч тонн снега с улиц города. Уборка во дворах продолжается.

Главный врач Лобненской больницы доложила об эпидемиологической ситуации в городе. На данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ под контролем.

Директор МАП № 9 «Мострансавто» Сергей Бизяев рассказал о работе общественного транспорта. В Лобне работает 63 автобуса на 13 маршрутах. Изменилась схема посадки на маршруты № 1 и № 21. На данный момент большинство пассажиров приходят на остановочный пункт у дома № 4 по улице Ленина. Место стоянки автобусов № 1 и № 9 перенесут с Красной Поляны в микрорайон Южный.

На постоянной основе проводят проверки в городских автобусах. С 12 февраля контролеры оштрафовали 55 безбилетных пассажиров и 25 водителей автобусов, которые брали оплату наличными средствами и переводами. По сообщению Анны Кротовой, один такой водитель был уволен.

Также на совещании выступили представители направлений культуры и спорта. Афиши их мероприятий будут опубликованы в социальных сетях.

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