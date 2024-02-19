Подмосковье 19 февраля 2024, 13:24 Анна Кротова познакомилась с актерами и руководством театра «Камерная сцена» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова познакомилась с актерами и руководством театра «Камерная сцена». Она посмотрела спектакль «Ревизор» и обсудила с труппой новые проекты в сфере образования и культуры.

Сегодня в Лобне планируется наладить взаимодействие между школами и учреждениями культуры. В том числе для того, чтобы классы могли посещать спектакли по сниженной стоимости.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Это здорово, что в таком небольшом городе целых два театра — кукольный и драматический. Театр мне понравился, очень уютный. Приятно удивил и богатый репертуар, для зрителей всех возрастов. Обратила внимание, как много детей было на спектакле. Отличный план — дополнить впечатления от прочтения книги просмотром постановки», — написала Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Напомним, театр «Камерная сцена» участвует в федеральном проекте «Пушкинская карта». Благодаря этому молодежь может воспользоваться льготным посещением культурных мероприятий в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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