Подмосковье 07 марта 2024, 16:00 Анна Кротова взяла на контроль решение проблемы с фейковыми новостями в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Компетентные органы разберутся с распространителями ложных слухов о безразличии властей к проблемам жителей Лобни. Вопрос фейковых новостей под личный контроль взяла Анна Кротова.

Глава городского округа отметила, что намеренное распространения ложной информации можно приравнять к попытке нарушить стабильную ситуацию в городском округе. В качестве примера она привела ситуацию, когда в одном из онлайн-сообществ Лобни сообщили о том, что сломанный баскетбольный щит уже неделю не могут починить. По факту же спортивное оборудование привели в порядок практически сразу после того, как оно упало.

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Руководство городского округа Лобня продолжает активно работать над улучшением качества жизни в городе, несмотря на попытки дестабилизации ситуации со стороны недобросовестных лиц. Работа ведется по всем возможным направлениям.

«Есть ряд работ запланированных на весну. Все поручения записаны и контролируются мной лично и моими заместителями. Фильтруйте информацию, а мы продолжаем работу», — заключила Анна Кротова.

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