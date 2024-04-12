12 апреля 2024, 11:13
Анна Кротова поможет заводу «Формалайн» в Лобне решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями
Анна Кротова посетила завод «Формалайн», занимающийся производством упаковки для различных товаров. Глава Лобни пообещала помочь предприятию в решении текущих задач, связанных с ресурсоснабжением.
Завод «Формалайн» является одним из ключевых предприятий города и на протяжении более двух десятков лет удерживает высокую репутацию на рынке.
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В ходе визита Анна Кротова обсудила с руководством компании широкий спектр вопросов, касающихся поддержки бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
«История компании началась еще более 20 лет назад. За это время производство зарекомендовало себя на рынке. Мы обсудили с руководством компании федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Это немаловажный фактор успешного развития», — отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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