Подмосковье 12 апреля 2024, 11:13 Анна Кротова поможет заводу «Формалайн» в Лобне решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Анна Кротова посетила завод «Формалайн», занимающийся производством упаковки для различных товаров. Глава Лобни пообещала помочь предприятию в решении текущих задач, связанных с ресурсоснабжением.

Завод «Формалайн» является одним из ключевых предприятий города и на протяжении более двух десятков лет удерживает высокую репутацию на рынке.

Реклама

В ходе визита Анна Кротова обсудила с руководством компании широкий спектр вопросов, касающихся поддержки бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«История компании началась еще более 20 лет назад. За это время производство зарекомендовало себя на рынке. Мы обсудили с руководством компании федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Это немаловажный фактор успешного развития», — отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».